Erfolgsshow "Doppelpass on Tour" erobert Fußball-Deutschland! 21 neue Stationen für 2025 fix

SPORT1 02.09.2024 • 10:31 Uhr Die Begeisterung der Fans ist riesig – deshalb steht schon jetzt fest: Die interaktive Bühnenshow „Doppelpass on Tour“ mit Thomas Helmer wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. 21 neue Stationen sind für 2025 nun fix.

Die Erfolgsshow Doppelpass on Tour mit Thomas Helmer geht bereits ins fünfte Jahr! Die Begeisterung der Fans ist riesig - deshalb steht schon jetzt fest: Die interaktive Bühnenshow Doppelpass on Tour wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

Nach den 2024 noch auf dem Programm stehenden Tour-Terminen startet ab Sonntag, 26. Januar, in Freiburg die Tour 2025. Die Nachfrage nach Tickets ist enorm und Karten für insgesamt 21 Stationen in neun Bundesländern sind ab sofort erhältlich.

„Ich habe früher die Rückennummer 5 mit Stolz getragen, jetzt geht unsere Bühnenshow ‚Dopa on Tour‘ ins fünfte Jahr, was mich ebenso stolz macht. Wir sind ganz nah bei den Fans – mittendrin eben – und diskutieren auch mal hart, kontrovers und emotional. Stadionatmosphäre ist beim größten Fußball-Stammtisch Deutschlands also garantiert“, erklärt Moderator Helmer.

Die Stationen der Tour 2025: Premieren unter anderem in Jena und Lübeck

Kurze Zeit nach dem Bundesliga-Rückrundenstart 2024/2024 startet auch „Doppelpass on Tour“ mit dem Programm 2025: Am Sonntag, 26. Januar, wird in Freiburg im Paulussaal diskutiert, am Montag, 27. Januar, geht es dann nach Villingen-Schwenningen in die Neue Tonhalle, ehe am Dienstag, 28. Januar, der Auftritt in Karlsruhe in der Badnerlandhalle folgt.

Weiter geht es in Niedersachen, wo der „Dopa on Tour“ eine Premiere in Holzminden (3. Februar) feiert, bereits zum zweiten Mal ist Wolfenbüttel (4. Februar) dank der großen Nachfrage Station. Am 5. Februar gastiert die Show erstmalig in Jena (Thüringen).

Die nächsten Auftritte sind dann in Hamburg (24. Februar), Lübeck (25. Februar) – eine weitere Premiere – und Osterholz-Scharmbeck (26. Februar). Drei Termine in Nordrhein-Westfalen stehen Mitte März an: am 17. März in Krefeld, am 18. März in Leverkusen und am 19. März in Olsberg. Im Saarland ist der „Dopa on Tour“ in St. Ingbert (31. März) zu Gast, bevor es weiter nach Rheinland-Pfalz mit Halt in Bingen (1. April) und Trier (2. April) geht.

Im Mai sind sechs Termine geplant: Nach Heilbronn (12. Mai), Aalen (13. Mai) und Memmingen (14. Mai) wird die Talkrunde mit Thomas Helmer auch in Gießen (19. Mai), Lahnstein (20. Mai) und zum Finale in Euskirchen (21. Mai) unterhalten. Bei fast allen Terminen gilt: Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr. Ausnahme ist Freiburg mit dem Beginn um 19 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr.