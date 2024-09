Kompanys unbekanntes Projekt: Bayern-Trainer baut anderen Klub auf

SPORT1 09.09.2024 • 10:50 Uhr Bayern-Coach Vincent Kompany ist mit seinem neuen Klub hervorragend in die neue Saison gestartet. Die Länderspielpause nutzt der Belgier aber, um sich einem Projekt in seiner Heimat zu widmen.

Drei Pflichtspiele, drei Siege - allein von den Ergebnissen her hätte das Abenteuer von Vincent Kompany beim FC Bayern nicht besser beginnen können. Doch was die wenigsten wissen: Der 38-Jährige hat noch bei einem zweiten Verein seine Finger im Spiel - beim Fußballverein BX Brüssel, der in der belgischen Hauptstadt versucht, Integration und soziale Inklusion durch Sport zu fördern.

So nutzte Kompany die aktuelle Länderspielpause, um in seiner Heimat vorbeizuschauen. Mittlerweile zählt das 2013 von ihm gegründete Sozial- und Fußballprojekt rund 1.300 Mitglieder. „Es stimmt, dass man uns nicht den roten Teppich ausgerollt hatte. Unser Slogan lautete: ‚We start from scratch‘ - wir fangen bei Null an. Wir mussten um Grundstücke kämpfen, was nicht hätte sein müssen“, blickte der Ex-Profi in einem Interview mit DH les Sports + auf die Anfänge zurück.

Jetzt „haben wir gute Kontakte zu den politischen Behörden, aber wir hatten Mühe, uns in Brüssel willkommen zu fühlen“, stellte Kompany fest und betonte: „Wir arbeiten so gut, dass es Vereine außerhalb von Brüssel gibt, die unsere Expertise anfordern.“ Der heutige Bayern-Trainer lebte in seiner Jugend selbst in Brüssel und begann seine Fußballkarriere beim RSC Anderlecht.

Kompany: „Ich bin stolz darauf“

„Ich, der ich seit meiner Kindheit durch jede Straße in Brüssel gegangen bin, wusste, dass es in unserer Hauptstadt ein großes Potenzial gibt. Ich bin stolz darauf, all diese jungen Brüsseler zu inspirieren“, hob Kompany hervor, der nach wie vor selbst Geld in den Verein investiert. Das diene aber weniger den sportlichen Ambitionen.

Das Geld fließe vor allem in den sozialen Bereich: in die Hausaufgabenbetreuung und alle möglichen Projekte wie Sprachkurse. „Es ist nicht so, dass ich Geld in eine erste Mannschaft stecke. Wenn ein Toptalent aus unserer Akademie kommt: umso besser. Ich mache das nicht, um Publicity zu bekommen oder um beliebter zu werden“, so Kompany.