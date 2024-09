Kruse erhebt schwere Vorwürfe gegen Polizei

Ex-Fußballprofi Max Kruse hat in einem emotionalen Instagram-Statement schwere Anschuldigungen gegen die Berliner Polizei erhoben. Auslöser war eine Polizeikontrolle am 10. September, bei der seine Frau Dilara ins Visier der Beamten geriet. Die Folge laut Kruse: rassistische Beleidigungen sowie Handgreiflichkeiten.

In der hitzigen Auseinandersetzung soll Dilara Kruse versucht haben, die Szene zu ihrem eigenen Schutz zu filmen, was die Situation weiter eskalierte. Laut Kruse wurde seiner Frau daraufhin das Handy aus der Hand gerissen und ihre Tasche konfisziert. „Es wurde sogar ein Foto von ihrer Kreditkarte gemacht“, äußerte sich Kruse fassungslos. Die Beamten sollen auf die Frage, wen sie anrufen wolle, mit einem abfälligen Kommentar geantwortet haben: „Wen denn? Achmed?“

Kruses verklagen Berliner Polizisten

Kruse erklärte am Ende seines Statements, dass er „wirklich traurig“ sei, „dass man so etwas in Deutschland von der Polizei erleben muss. Aber wir wissen alle, dass nicht alle Polizisten so sind.“