Wechsel-Hammer in die Türkei ist offiziell!

Die Transfer-Saga um Victor Osimhen hat ein Ende! Wie der türkische Klub Galatasaray Istanbul am Mittwoch bekanntgab, schließt sich der nigerianische Stürmer leihweise den Gelb-Roten aus Istanbul an.

Galatasaray postete ein Video, in dem viele Tänzerinnen zu sehen waren, die allesamt eine Maske im Gesicht trugen - angelehnt an Osimhens Markenzeichen. Bereits seit mehreren Tagen zeichnete sich ein Wechsel des Stürmers aus Neapel in die Türkei ab, Bilder von Osimhen am Istanbuler Flughafen gingen viral.