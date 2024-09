Qualität setzt sich durch? "Das war zu naiv gedacht!"

An ihre erste Fachgruppentagung kann sich Christiana Schallhorn noch gut erinnern. Die heutige Juniorprofessorin für Sportsoziologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz war damals Doktorandin und weit und breit fast die einzige Frau bei der Veranstaltung. Das und die Tatsache, dass sie gerade im Sport – und da im vor allem im Fußball – forscht, habe ihr damals schon neugierige Blicke eingebracht, nach dem Motto: Was will DIE denn?

„Wir brauchen die Frauenquote“

In ihrer Forschung beschäftigt sich Schallhorn unter anderem mit dem Verhältnis von Sport und Journalismus und der Wirkung von Sportgroßereignissen auf Imagebildung. Zuletzt galt ihr Interesse deswegen erneut den Olympischen Spielen. „Mich fasziniert, was macht das mit einem Land, wenn der Großteil plötzlich dieselben Spiele schaut.“ Ein Gesprächsthema, das sich so durch alle Gruppen und Schichten zieht, sieht sie als etwas Besonderes.

Weiterhin keine Parität in Führungspositionen

Im Fußball der Frauen hat die Juniorprofessorin zur WM 2023 in einem Forschungsteam, zu dem auch die Australierin Kasey Simmons gehört, Unterschieden zwischen Fans in Australien und Deutschland erforscht. Dafür hat sie einige Zeit Down Under verbracht. Bewusstgemacht habe ihr die intensive Beschäftigung erneut, wie wichtig weibliche Vorbilder für Mädchen und junge Frauen seien. Das lasse sich wissenschaftlich belegen. „You can‘t be what you can‘t see“, heißt es umgangssprachlich im Englischen, „Du kannst nichts sein, was du nicht siehst.“