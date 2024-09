Üble Messi Entgleisung? Schwere Vorwürfe gegen Superstar

Lionel Messi soll in der MLS deutlich über die Stränge geschlagen haben. Im Fokus: Eine verbale Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter nach dem Spiel.

Skandal um Lionel Messi? Der argentinische Superstar ist in der MLS offenbar mit einer üblen Beleidigung in Richtung des Schiedsrichters ausfällig geworden. Nach dem turbulenten 1:1 von Inter Miami gegen Charlotte FC herrschte beim Tabellenführer reger Diskussionsbedarf.

Mittendrin auch Messi, der Schiedsrichter Ramy Touchan schwer beleidigt haben soll. Wie unter anderem die spanische as sowie das Portal Olé mit Bezug auf Lippenleser berichten, rief der Superstar Worte mehrfach „Sos un mala leche“, was als W***er oder Betrüger übersetzt werden kann. Außerdem titulierte er den Unparteiischen als „H***sohn“.

Doch was brachte die Nerven nach der Partie derart zum Überkochen? Messi und seine Teamkollegen waren der Meinung gewesen, Touchan habe ihnen in der Nachspielzeit gleich zwei Elfmeter verwehrt. Darunter eine Aktion in der 102. Minute, die Miami den Sieg gekostet haben könnte.