Ballon d'Or: Bericht über brisante Vinícius-Party

Vinícius Junior geht bei Wahl für den Ballon d‘Or leer aus - dabei hatte er offenbar schon fest mit dem Sieg gerechnet und soll schon vorab am Sonntagabend eine Party gefeiert haben.

Das war etwas vorschnell! Vinícius Júnior hat offenbar schon am Sonntagabend rund 20 Freunde eingeladen, um eine Party zu seinem vermeintliche Ballon-d‘Or-Gewinn zu feiern, berichtet Relevo .

Auch sein Klub Real Madrid ging im Vorfeld davon aus, dass Vinícius die Auszeichnung erhalten wird. Dementsprechend äußerte sich Carlo Ancelotti nach dem Sieg in der Champions League gegen Borussia Dortmund : „Ich denke, er wird den Ballon d‘Or gewinnen, weil er letztes Jahr das gemacht hat, was uns geholfen hat, die Champions League zu gewinnen.“

Relevo zufolge erhielt Vinícius erst am Tag der Gala die Nachricht vom herben Rückschlag. Noch in der Freude des vergangenen Abends schwebend, erfuhr Vinicius, dass nicht er, sondern Rodri die Auszeichnung in Paris erhalten wird.