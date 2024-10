"Brauchen keinen Tuchel, sondern einen Patrioten" - England-Presse in Wut

Es ist ein Novum, wenn es nun so kommt: Das Fußball-Mutterland setzt in bedeutsamster Position jetzt offenbar erstmals auf einen Deutschen - und der soll Thomas Tuchel heißen. Der ehemalige Coach des FC Bayern soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Vertrag als englischer Nationaltrainer unterschrieben haben und bereits heute der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Tuchel wäre nicht der erste ausländische Trainer der Engländer, sondern der dritte nach dem jüngst an Krebs gestorbenen Schweden Sven-Göran Eriksson (Januar 2001 bis Juli 2006) und dem Italiener Fabio Capello (Dezember 2007 bis Februar 2012). Der Der 51-Jährige wäre allerdings der erste Coach aus dem Land eines der größten sportlichen Erzrivalen Englands - was in dessen Medien und auch in ganz Europa ein höchst kontroverses Echo ausgelöst. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.