Der FC-Bayern-Schreck, der immer wertvoller wird

Schlagzeilen schreibt der in Medellin geborene Youngster schon länger: In der Heimat Durán spielte er schon mit 15 Jahren in der höchsten Spielklasse und wurde dort zum zweitjüngsten Torschützen der kolumbianischen Liga. Doch es war nicht nur sein Talent, das die Aufmerksamkeit auf ihn zog. Danach schrieb er auch mit einem Wechsel zu Chicago Fire in die MLS Geschichte, als zweitjüngster Neuzugang der US-Liga.

Joker-Rolle bei Aston Villa

In den ersten 18 Monaten bei Aston Villa stand Duán zwar nur in zwei Liga-Spielen in der Startelf, füllt seine Jokerrolle aber mit beeindruckender Effektivität aus. Etwa alle 35 Minuten erzielt er ein Tor in der Premier League. In der laufenden Saison machte er sechs Tore in neun Spielen, fünf davon als Siegtreffer. Überhaupt hat er diese Saison schon einen Rekord inne: Kein Spieler hat in einer einzigen Premier League-Saison mehr Siegtreffer als Einwechselspieler erzielt.