La Liga: Real-Star Kylian Mbappé böse ausgepfiffen

Den knappen 1:0-Erfolg von Real Madrid gegen Athletic Bilbao am Sonntagabend verfolgte Kylian Mbappé von einer Loge im Santiago Bernabéu. Als in der 18. Minute eine Kamera den französischen Superstar einfing, ertönte ein gellendes Pfeifkonzert.

Bereits beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Arsenal wurde Mbappé bei einer Auswechselung 15 Minuten vor dem Ende mit Pfiffen bedacht. Die Fans sind trotz 33 Toren in dieser Saison nicht zufrieden mit ihm. Trainer Carlo Ancelotti hatte den Angreifer vom Feld genommen, da dieser sich eine Knöchelverletzung zugezogen hatte und auch deswegen die Partie gegen Bilbao verpasste.

Mbappé bangt um Pokal-Finale

Für das Spiel am Mittwoch gegen Getafe wird Mbappé geschont, damit er am kommenden Samstag im Pokal-Finale gegen Erzrivale FC Barcelona - so die Hoffnung bei den Königlichen - wieder fit ist.