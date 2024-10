Eintracht eiskalt im Hexenkessel: Bayern kann kommen

Die Frankfurter gewinnen in der Europa League bei Besiktas Istanbul und sind bereit für das Topspiel.

Eiskalt im Hexenkessel - die Bayern können kommen: Eintracht Frankfurt ist bereit für das Bundesliga-Topspiel gegen den Rekordmeister aus München. Der Tabellenzweite gewann in der Europa League 3:1 (2:0) bei Besiktas Istanbul. Durch den Erfolg beim 21-maligen türkischen Meister geht die Eintracht mit Rückenwind in das Duell am Sonntag mit dem Spitzenreiter (17.30 Uhr/DAZN).