"Frauen müssen sich gegenseitig unterstützen" | Podcast: "Flutlicht an!" mit FKM-Geschäftsführerin Julia Möhn :

Adieu Sportjournalismus! Möhn wählt neuen Weg

Und das kam so: In den Bereich „Frauenmagazine“ wechselt Möhn, als freie Sportjournalistin bestens vertraut mit Fußball, Anfang der 2000er.

So wie sie im Sport zuvor oft das Gefühl hatte, mit ihrem Wissen bei ihren Kollegen nicht mithalten zu können – was rückblickend womöglich gewollt war – ist ihr Eindruck nun, viele Kolleginnen kennen sich im Fußball wenig aus. Gleichzeitig sagen die Zahlen damals, immer mehr Frauen schauen die Turniere, also EM und WM. Wieso also nicht denen einen, nun ja, Fußball-Survivalführer erstellen?