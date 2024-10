Brandrede! Schiri-Ärger beim DFB

Es rumort bei den DFB -Schiedsrichtern! Am Dienstag hatte der aktuell verletzte Referee Patrick Ittrich in einem Interview mit web.de den DFB darauf aufmerksam gemacht, sich mit den Themen der Belastungssteuerung und der medizinischen Versorgung von verletzten Unparteiischen auseinanderzusetzen.

Nach kicker -Informationen gar nicht damit einverstanden: Schiri-Boss Knut Kircher, der am Mittwoch entgegen seiner Planung am DFB-Campus, wo die Bundes- und Zweitligaschiedsrichter über zwei Tage einen Stützpunkt-Lehrgang inklusive Fitnesstest absolvierten, erschienen sein soll. Eigentlich hatte er sich für diesen Lehrgang abgemeldet.

Kircher soll Brandrede gehalten haben

Was ihm besonders wichtig sei: „Eine Kultur des Miteinanders und des offenen Dialogs“. Dabei stehe seine Tür „sinnbildlich immer offen, ich bin erreichbar. Deshalb frage ich mich, warum in einem Fall wie diesem ein erfahrenerer Schiedsrichter wie Patrick Ittrich mich oder den Sportlichen Leiter Peter Sippel nicht angerufen hat, um über seine Sichtweise und seine Kritikpunkte zu sprechen“, sagte Kircher.

Ittrich hat Verständnis

Und wie reagierte Ittrich? Der 45-Jährige habe „mittlerweile in Ruhe“ mit Kircher gesprochen: „Ich kenne und schätze Knut schon seit langer Zeit. Gerade deshalb war unsere Aussprache an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas emotionaler, aber trotzdem sachlicher Natur“, sagt Ittrich beim kicker .

Dabei könne er Kircher verstehen: „Für Knut als Chef ist natürlich auch ausschlaggebend, was in der Öffentlichkeit steht - und nicht nur das, was ich eigentlich gemeint habe. Daher kann ich verstehen, dass man so etwas nicht unkommentiert lässt, sowohl intern als auch extern.“