Kein Vinicius mehr? Absurder Vorschlag von Brasilien-Präsident

Erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte die brasilianische Nationalmannschaft , die in der WM-Qualifikation den eigenen Ansprüchen hinterherläuft, aufgrund eines späten 2:1-Sieges gegen Chile durchatmen. Doch nur kurze Zeit später lässt der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva mit drastischen Worten aufhorchen.

In einem brasilianischen Radio-Interview hatte sich Lula dafür starkgemacht, dass für die Nationalmannschaft Brasiliens ab sofort nur noch Spieler berücksichtigt werden, die auch auf Vereinsebene in ihrem Heimatland spielen. Ein auf den ersten Blick etwas seltsamer Vorschlag, da unter anderem Stars wie Vinícius Júnior oder Alisson Becker in Europa ihr Geld verdienen.