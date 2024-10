Tuchel spaltet England! "Es fühlt sich falsch an"

SPORT1 17.10.2024 • 10:19 Uhr Thomas Tuchel wird englischer Nationaltrainer. Die Reaktionen aus deutscher Sicht sind durchaus positiv. Aus England kommen aber auch bereits kritische Stimmen auf.

Im Juli endete in England die Southgate-Ära. Nach dem zweiten verlorenen EM-Finale räumte der langjährige Coach der „Three Lions“ seinen Stuhl.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der englische Verband bestätigte am Vormittag die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuen Nationaltrainer - was nicht nur in den Medien hohe Wellen schlägt. SPORT1 zeigt die Reaktionen auf den Tuchel-Paukenschlag:

„Es fühlt sich falsch an“

Jamie Carragher (England-Legende und TV-Experte, bei Sky): „Ich verstehe, dass bestimmte Nationen einen ausländischen Trainer haben, der Einfluss auf sie hat, die gesamte Fußballstruktur mit nach oben ziehen und ihre Erfahrung und ihr Fachwissen an alle Trainer im System und im Land weitergeben. Aber wenn ich jetzt an England denke, wo wir so kurz vor dem Gewinn eines großen Turniers stehen, dann fühlt es sich einfach falsch an, dass wir einen ausländischen Trainer haben.“

„Es geht nicht nur um England. Ich denke nicht, dass Italien, Deutschland oder Frankreich das tun sollten. Portugal hat im Moment einen ausländischen Trainer mit Roberto Martinez, was ich seltsam finde. England hat einen brillanten Trainer, aber ich denke, England sollte einen englischen Trainer haben.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Stuart Pearce (England-Legende): „Ich war nie gegen ausländische Trainer. Ich würde einen englischen Manager bevorzugen, das ist klar. Aber ich unterstütze denjenigen, der auf dem heißen Stuhl sitzt, sehr. Ich wünsche Thomas alles Gute. Wenn ich höre, dass die Leute sagen, dass sie mit einem ausländischen Manager einverstanden sind, nur nicht mit einem deutschen, dann ist das fast lächerlich. Jetzt mal ehrlich. Die nächste Generation von jungen Managern und Trainern beginnt in Orten wie Cheshunt. Wir brauchen mehr englische Trainer mit dem Lebenslauf, den Tuchel hat.“

Neville: „Gibt einige ernsthafte Fragen“

Gary Neville (England-Legende und TV-Experte, bei Sky):

„Ich glaube, wir schaden uns selbst, wenn wir akzeptieren, dass Thomas Tuchel besser ist als alle anderen englischen Trainer. Sie haben wahrscheinlich den besten Trainer, der derzeit verfügbar ist, bekommen. Es fühlt sich nicht wie eine strategische Entscheidung, sondern wie eine instinktive an, wenn man berücksichtigt, was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist.“

„Jeder in unserem Land, einschließlich mir selbst, wird ihm alles Gute wünschen und hoffen, dass wir es schaffen, einen Pokal zu gewinnen, aber ich denke, es gibt einige ernsthafte Fragen, die der englische Fußballverband in Bezug auf englische Trainer beantworten muss.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben als englische Nation keine klare Identität mehr, was wir sind. Wir haben keinen Stil entwickelt, wir haben keinen Trainer, der einen Stil entwickelt hat, der einzigartig für uns ist.“

Mark Bullingham (FA-Boss):

„Es ist ein aufregender Tag für den englischen Fußball. Wir glauben, dass Thomas uns hilft, bei den nächsten Turnieren unsere Ziele zu erreichen. Wir haben eine Idee entwickelt, wer neuer Nationaltrainer werden soll. Wir haben uns mit verschiedenen Kandidaten auseinandergesetzt. Uns war klar, dass wir Thomas gern haben wollen würden“

Rio Ferdinand (England-Legende und TV-Experte, bei Sky): „Wir schauen auf jemanden, der weiß, wie es ist, zu gewinnen. Was ist auf dem Markt? Er steht ganz oben.“

„Es ist ein strittiges Thema bei den Fans, dass Tuchel kein Engländer ist. Mir ist das egal. Wenn wir eine WM oder EM gewinnen, sind die Menschen, die diese Artikel schreiben, am Feiern. Und sie werden dann nicht sagen: ‚Oh nein, wir haben einen deutschen Trainer!‘“

Micah Richards, (Ex-Profi von Manchester City und TV-Experte)

„Es ist eine verdammte Sache, dass wir keinen englischen Kandidaten haben, der stark genug ist, den Job zu machen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich denke, Thomas Tuchel ist ein herausragender Trainer und ein Gewinner, der sich bewährt hat.“

Nuri Sahin (BVB-Trainer und Ex-Spieler von Tuchel): „Ich kann dem englischen Verband zu einem fantastischen Trainer gratulieren. Ich halte von Thomas extrem viel als Trainer und weiß, dass er definitiv dieser Mannschaft etwas geben kann. Ob es am Ende erfolgreich ist, steht mir nicht zu – aber nochmals Glückwunsch zu einem sehr, sehr guten Trainer.“

{ "placeholderType": "MREC" }