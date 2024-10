ZDF krempelt Kommentatoren- und Moderations-Teams um!

Beim ZDF steht bei den Sportübertragungen ein Generations-Wechsel an. Zahlreiche Mitarbeiter verabschieden sich in den Ruhestand. Mit Lili Engels kommt auch ein neues Gesicht von SPORT1.

Beim ZDF müssen sich die Sportfans in naher Zukunft an neue Gesichter gewöhnen. Nachdem sich einige Mitarbeiter demnächst in den Ruhestand verabschieden, plant der öffentlich-rechtliche Sender mit neuen frischen Gesichtern und wird auch die Aufgaben teilweise neu verteilen.