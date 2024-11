Als Hummels' neuer Coach das "Wunder des Jahrhunderts" vollbrachte

Er ist zurück aus dem Ruhestand und soll die Roma zurück in die Erfolgsspur bringen. Im Alter von 73 Jahren will Claudio Ranieri seiner Trainerlaufbahn beim Klub von Mats Hummels ein weiteres Erfolgskapitel hinzufügen - eines, wie er es vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem englischen Fußball-Zwerg schrieb.

Als das „größte Märchen, das der Fußball je gesehen hat“, bezeichnete die englische Zeitung The Independent den Titel der Foxes. Die spanische AS schrieb gar vom „Wunder des Jahrhunderts“ . Natürlich gehört diese Errungenschaft nicht Ranieri allein, aber „King Claudio“, wie ihn die italienische Gazzetta dello Sport taufte, war der Hauptverantwortliche des Erfolgs.

Ranieri galt als „Nearly-Man“

Ranieri brachte Vardy, Mahrez und Kanté an die Weltspitze

In diesem Konzept blühte das pfeilschnelle Offensiv-Duo aus Jamie Vardy und Riyad Mahrez auf, dahinter schaffte ein gewisser N‘Golo Kanté aus dem Nichts den Sprung zu einem der weltweit besten Box-to-Box-Spieler. Top-Torjäger Vardy wurde am Ende der Saison zum Spieler des Jahres gewählt, seine beiden Teamkollegen folgten auf Platz zwei und drei.

Ranieri feierte das Wunder ausgerechnet in Rom

Stattdessen befand er sich in rund 10.000 Metern Höhe, weil er sich mit seiner Mutter zum Essen in Rom verabredet hatte. Genau in jener Stadt, in der er nun das womöglich letzte Kapitel seiner Trainer-Laufbahn schreiben wird.