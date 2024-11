Heikler Wechsel von BVB-Legende: "Kevin beleidigt mich heute manchmal noch"

„Jeder macht mal Fehler“

„Ich wollte wieder Stammspieler sein, um mich für die Nationalmannschaft zu bewerben. Am Ende war die Zeit aber sehr viel Stress. Ich habe nur gedacht: Was habe ich gemacht?“, berichtet Santana. Doch nicht nur sportlich lief es nicht mehr wie zuvor beim BVB, sondern auch menschlich stellte er durch den Wechsel langjährige Freundschaften auf die Probe: „Alle Jungs waren damals sauer wegen dem Wechsel. Kevin beleidigt mich deshalb heutzutage manchmal noch. Jeder macht mal Fehler und das war halt mein größter Fehler“, sagt der heute 38-Jährige offen.

Das wollte Großkreutz, der zu dem Zeitpunkt der Aufnahme gemeinsam mit Santana bei den BVB-Legenden in Brasilien weilte, so nicht stehen lassen: „Jeder macht mal Fehler, das weißt du. Das war ein großer Fehler, aber das gehört dazu. Trotzdem muss man sagen, du bist ein guter Mensch, immer gut drauf, deshalb mag ich dich. Ich habe ja auch Fehler gemacht. Deshalb ist Felipe kein schlechter Mensch, sondern im Gegenteil menschlich einfach top“, so der Weltmeister von 2014 deutlich.

Und auch der frühere Innenverteidiger wollte nochmal klarstellen, dass seine negativen Erinnerungen an die Zeit weniger mit den Königsblauen zu tun haben, sondern mehr mit seiner tollen Zeit zuvor beim BVB. „Nichts gegen den Verein Schalke 04, aber es war eine ganz andere Atmosphäre als noch beim BVB. Borussia Dortmund war für mich wie eine Schule, dort habe ich alles gelernt. Dort habe ich tolle Mannschaftskollegen kennengelernt und auch alles was ich über die deutsche Kultur weiß. Mein Wechsel zu Schalke sollte deshalb damals nichts gegen den BVB sein, sondern ich hatte das Ziel bei der WM dabei zu sein.“

Santana wollte unbedingt bei der WM 2014 dabei sein

Die WM-Teilnahme 2014 im eigenen Land gelang dem großgewachsenen Verteidiger nicht, dafür durfte Großkreutz mit dem DFB-Team den Weltmeisterpokal in den Nachthimmel von Rio de Janeiro strecken. Etwas mehr als ein Jahr zuvor jubelten beide noch gemeinsam, bei einem aus Dortmunder Sicht ähnlich denkwürdigem Abend: dem 3:2-Sieg in letzter Sekunde gegen Malaga, dank Matchwinner Santana.

BVB-Fan benannte Tochter nach Santana

„In der Nacht nach dem Spiel haben wir ordentlich gefeiert in einer Pizzeria. Da hatten wir mit Zeitungspapier von innen die Scheiben abgedeckt“, erinnert sich Großkreutz. „Wir haben damals in der Kabine schon angefangen zu trinken und sind total ausgerastet. Am nächsten Tag wäre fast mein Kopf explodiert, so doll hat der weh getan“, ergänzt Santana.