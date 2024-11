Später Schock für Bayern bei krassem Außenseiter!

Die Frauenmannschaft des FC Bayern hat den entscheidenden Sieg in der Vorrunde der Champions League auf den letzten Metern verspielt. Im Duell mit Valerenga Oslo musste sich der deutsche Meister mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Der Einzug in die nächste Runde muss warten.

In der 88. Minute fingen sich die Münchnerinnen nach einem Eckball den Ausgleich durch Elise Thorsnes ein, nachdem die eingewechselte Jovana Damnjanovic Bayern in Führung gebracht hatte (75.).

Zähes Spiel bei eiskalten Bedingungen

Für den krassen Außenseiter aus Oslo war es der erste Punktgewinn in der Gruppenphase, die bei den Frauen noch im altbekannten Modus ausgespielt wird.

Die Bayern, die sich gegen den krassen Außenseiter bei Temperaturen von -7 Grad über weite Teile der Partie schwertaten, stehen dennoch weiter souverän an der Tabellenspitze der Gruppe C.

Glück und Mahmutovic bei Doppelchance

In Oslo hatte das Team von Trainer Alexander Straus mehrfach Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

Besonders brenzlig wurde es Mitte der zweiten Halbzeit, als Torhüterin Ena Mahmutovic einen Schuss gerade so noch an den Innenpfosten ablenken konnte - von wo die Kugel auch auf der anderen Tor-Seite nochmal an den Innenpfosten sprang.