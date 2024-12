Chelsea siegt bei Olise-Premiere

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die Londoner gewinnen wie in Heidenheim auch in Kasachstan. Der Bruder von Micheal Olise stand erstmals im Kader, ist aber nicht zum Einsatz gekommen.

Nach seinem Sieg in Heidenheim hat der FC Chelsea auch sein fünftes Spiel in der Ligaphase der Conference League gewonnen und kann schon vor dem abschließenden Spieltag für das Achtelfinale planen. Beim kasachischen Vizemeister FC Astana gewannen die Londoner 3:1 (3:1) und festigten mit 15 Punkten die Tabellenspitze .

Olise ohne Einsatz

Keine Einsatzminuten gab es derweil für Richard Olise. Der 20-jährige Bruder von Bayern-Star Michael Olise, der am Dienstag in der Champions League eine starke Leistung gezeigt hatte, wurde von Chelsea-Trainer Enzo Maresca für das Conference-League-Spiel gegen den FC Astana erstmals in den Profikader berufen.