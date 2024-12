Erster Klopp-Besuch im neuen Job fix?

SPORT1 21.12.2024 • 12:27 Uhr Jürgen Klopp ist ab Januar 2025 für Red Bull tätig. Nun soll feststehen, welches Spiel er sich als Erstes vor Ort anschauen wird.

In wenigen Tagen tritt Jürgen Klopp seinen Job als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull an. Sein erster Auftritt wird mit Spannung erwartet. Nun steht offenbar fest, welches Spiel der 57-Jährige als Erstes in seiner Funktion im Stadion anschauen wird.

Wie die französische Sportzeitung L‘Équipe berichtet, wird sich Klopp am 11. Januar ein Spiel in Frankreich ansehen. Dabei soll es sich um die Parte Paris FC gegen Amiens handeln. Diese wird am 11. Januar 2025 in der französischen Hauptstadt ausgetragen.

Klopp nur kurz in Paris

Dem Bericht zufolge wird Klopp an diesem Wochenende aber nur kurz in Paris sein und das Team und die Einrichtungen von Paris FC nicht genauer unter die Lupe nehmen. Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich Red Bull Anteile am französischen Zweitligisten gesichert hat.

Es ist zwar nicht gesichert, dass dieses Spiel Klopps erster Stadionbesuch sein wird, allerdings haben die meisten RB-Klubs vorher spielfrei. RB Leipzig, das am Freitagabend mit 1:5 beim FC Bayern verlor, bestreitet sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr am 12. Januar gegen Werder Bremen.

