"Exklusive Verhandlungen": Red-Bull-Übernahme in Paris rückt näher

Die Agache Group, die von LVHM-Geschäftsführer Bernard Arnault geführt wird, erklärte zudem, den Klub in einen der führenden des Landes entwickeln zu wollen. Ziel sei "die dauerhafte Etablierung von Männer- und Frauenmannschaften in der Elite des französischen Fußballs und im Herzen der Pariser".

Paris FC ist Tabellenführer der Ligue 2

Stadtrivale Paris Saint-Germain könnte damit schon bald neue Konkurrenz um die Meisterschaft bekommen, die der in Händen katarischer Investoren befindliche Klub in den vergangenen zwölf Jahren zehn Mal gewann. Paris FC spielte zuletzt 1979 in der höchsten Spielklasse des Landes, arbeitet derzeit aber als Tabellenführer der Ligue 2 am Aufstieg.