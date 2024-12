Salzburg holt neuen Chefcoach!

Ein alter Bekannter, kürzlich noch Trainer in der Bundesliga, heuert bei Red Bull Salzburg an - und trifft dort auch auf einen weiteren Ex-Bundesliga-Akteur.

Lijnders, früher Assistent von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, war erst am Montag entlassen worden - nun kehrt Letsch acht Monate nach seinem Rauswurf in Bochum zurück. Zuvor war der Routinier in Salzburg bereits in verschiedenen Positionen aktiv, unter anderem als Co-Trainer, im Jugendbereich sowie 2015 für zwei Spiele als Interimscoach der Profis. Neben Letsch stößt Kai Hesse als neuer Co-Trainer zum Team.