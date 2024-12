Toni Kroos: "Mir geht es nicht darum, dass die Bundesliga etwas lernt"

„Es ist ja manchmal so, dass man das in irgendeiner Form bereut, wenn man etwas jahrelang gemacht hat“, sagte Kroos über seinen Rücktritt weiter: „Das ist bisher bei mir nicht eingetreten. Von daher bin ich happy.“

Icon League als Vorbild der Bundesliga?

Nun hat er mit der Icon League ein neues Projekt gestartet - und ist auch hier erfolgreich. „Ich glaube, dass die Stimmung in der Halle gut ist. Dass sehr, sehr viele Leute zuschauen, was mir gesagt wurde. Dass guter Fußball geboten wird, was immer die Basis von allem ist, und dementsprechend kann ich bislang nicht so viel meckern.“