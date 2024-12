WM-Quali-Auslosung heute live im TV, Stream & Ticker - Auf wen trifft der DFB?

SPORT1 13.12.2024 • 10:00 Uhr Am Freitag werden die Gegner der DFB-Elf auf dem Weg zur Endrunde 2026 gezogen. Alle Infos zur Gruppen-Auslosung und wo Sie die Auslosung live der WM-Qualifiktation verfolgen können, finden Sie in diesem Artikel.

Am Freitag (12.00 Uhr) werden am FIFA-Stammsitz in Zürich die Gruppen für die europäische Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) ausgelost.

WM-Qualifikation: So Sehen Sie Gruppen-Auslosung heute LIVE im TV, Stream, Ticker

TV : Sky Sport News

: Sky Sport News Livestream: skysport.de und fifa.com

Wie genau wird die WM-Qualifikation gelost?

Zunächst werden alle Mannschaften aus Topf 1 nacheinander den zwölf Gruppen A bis L zugewiesen. Es folgen die Töpfe 2 bis 5, wobei jeder Topf vollständig geleert wird. Die Gruppen A bis F werden aus vier Teams bestehen, G bis L aus fünf. Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich direkt, die vier übrigen der 16 europäischen Startplätze werden durch Playoffs ermittelt. Dort spielen die zwölf Gruppenzweiten und die vier am besten platzierten Gruppensieger aus der Nations League, die nicht schon qualifiziert sind.

Wie läuft die WM-Quali-Auslosung ab?

Bei der Qualifikation werden nur die europäischen Teilnehmer der WM ausgelost. Auch die Nations-League-Gruppenphase spielt eine Rolle für die WM-Quali-Auslosung. Denn die acht Gruppensieger der Liga A sind in Lostopf 1 gesetzt, alle anderen Nationen werden anhand ihrer Positionierung in der Weltrangliste auf die Töpfe verteilt.

Welche Gegner erwarten Deutschland? Die WM-Quali-Lostöpfe im Überblick:

Topf 1 : Deutschland , Frankreich, Spanien, England, Portugal, Niederlande, Belgien, Italien, Kroatien, Schweiz, Dänemark, Österreich

: , Frankreich, Spanien, England, Portugal, Niederlande, Belgien, Italien, Kroatien, Schweiz, Dänemark, Österreich Topf 2: Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Rumänien, Griechenland, Slowakei, Tschechien, Norwegen

Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Rumänien, Griechenland, Slowakei, Tschechien, Norwegen Topf 3: Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Israel

Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Israel Topf 4: Bulgarien, Luxemburg, Belarus, Kosovo, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Färöer, Lettland, Litauen

Bulgarien, Luxemburg, Belarus, Kosovo, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Färöer, Lettland, Litauen Topf 5: Moldau, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Geht‘s noch komplizierter?

In der Tat! Wegen des erstmals ausgetragenen Viertelfinals der Nations League, bei dem Deutschland im März auf Italien trifft, werden Platzhalter gelost. Bedeutet: Nach der Auslosung wird lediglich feststehen, auf welche Gegner die DFB-Elf im jeweiligen Fall trifft - falls sie gegen Italien gewinnt, spielt sie in einer in Zürich festgelegten Vierer-, falls sie verliert, in einer Fünfergruppe.

Wann trägt die DFB-Elf ihre Spiele aus?

Die Gruppenphase der WM-Qualifikation beginnt im März und dauert bis November 2025, die Playoffs finden im März 2026 statt. Die Fünfergruppen starten im März, die Vierergruppen erst im September 2025 - nach dem Viertelfinale (März) und dem Final Four (Juni) in der Nationenliga. Die Spielpläne der Quali werden am Freitagabend veröffentlicht.

