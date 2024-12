Fragen und Antworten zur WM-Auslosung

SID 11.12.2024 • 11:41 Uhr Am Freitag werden die Gegner der DFB-Elf auf dem Weg zur Endrunde 2026 gezogen. Kurios: Gegen wen sie spielen wird, bleibt trotzdem zunächst offen.

Am Freitag (12.00 Uhr/skysport.de und fifa.com) werden am FIFA-Stammsitz in Zürich die Gruppen für die europäische Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) ausgelost. Wie läuft das ab? Droht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine Hammergruppe? Wann wird gespielt? Die wichtigsten Antworten:

Ist Deutschland gesetzt?

Ja. Aber nicht über die Weltrangliste, in der die DFB-Elf als Zehnter erstmals seit sechs Jahren wieder in die Top 10 vorgestoßen ist, sondern als Viertelfinalist der Nations League. Die acht Teams, die es in die K.o.-Runde geschafft haben, bilden mit den vier darüber hinaus am besten platzierten UEFA-Nationen Topf 1. Die restlichen Teams wurden gemäß der Weltrangliste auf die Töpfe 2 bis 5 verteilt.

Wie sehen die Lostöpfe aus?

Topf 1: Deutschland, Frankreich, Spanien, England, Portugal, Niederlande, Belgien, Italien, Kroatien, Schweiz, Dänemark, Österreich

Topf 2: Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Rumänien, Griechenland, Slowakei, Tschechien, Norwegen

Topf 3: Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Israel

Topf 4: Bulgarien, Luxemburg, Belarus, Kosovo, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Färöer, Lettland, Litauen

Topf 5: Moldau, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Wie genau wird gelost?

Zunächst werden alle Mannschaften aus Topf 1 nacheinander den zwölf Gruppen A bis L zugewiesen. Es folgen die Töpfe 2 bis 5, wobei jeder Topf vollständig geleert wird. Die Gruppen A bis F werden aus vier Teams bestehen, G bis L aus fünf. Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich direkt, die vier übrigen der 16 europäischen Startplätze werden durch Play-offs ermittelt. Dort spielen die zwölf Gruppenzweiten und die vier am besten platzierten Gruppensieger aus der Nations League, die nicht schon qualifiziert sind.

Welche Parameter werden bei der Auslosung noch berücksichtigt?

Gewisse Duelle oder Konstellationen sind aus reisetechnischen, klimatischen oder politischen Gründen ausgeschlossen. Für die "Randnationen" Aserbaidschan, Kasachstan und Island gelten Beschränkungen. Die Kombination aus Spielen von sieben Nationen mit strengen Wintern wie Finnland oder Norwegen wird begrenzt. Die Paarungen Spanien - Gibraltar, Ukraine - Belarus, Kosovo - Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo - Serbien sind nicht möglich.

Geht's noch komplizierter?

In der Tat! Wegen des erstmals ausgetragenen Viertelfinals der Nations League, bei dem Deutschland im März auf Italien trifft, werden Platzhalter gelost. Bedeutet: Nach der Auslosung wird lediglich feststehen, auf welche Gegner die DFB-Elf im jeweiligen Fall trifft - falls sie gegen Italien gewinnt, spielt sie in einer in Zürich festgelegten Vierer-, falls sie verliert, in einer Fünfergruppe.

Wann trägt die DFB-Elf ihre Spiele aus?

Die Gruppenphase der WM-Qualifikation beginnt im März und dauert bis November 2025, die Play-offs finden im März 2026 statt. Die Fünfergruppen starten im März, die Vierergruppen erst im September 2025 - nach dem Viertelfinale (März) und dem Final Four (Juni) in der Nationenliga. Die Spielpläne der Quali werden am Freitagabend veröffentlicht.

Ist das alles noch integer?