Ex-Uruguay-Star Suárez rettet Mann das Leben

Luis Suárez ist in seiner Heimat Uruguay zum Helden geworden. Der Profi, der gemeinsam mit Lionel Messi bei Inter Miami spielt, hilft dabei mit, einem Mann das Leben zu retten.

Fußball-Profi Luis Suárez und seine Frau Sofía Balbi gingen am Samstag in der uruguayischen Küstenstadt Ciudad de la Costa spazieren, als sie auf einen Polizei-Einsatz aufmerksam wurden. Doch was war passiert?