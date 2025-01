Salih Özcan - Korrektur eines Missverständnisses

Mit Dauergrinsen zurück auf dem Platz! Salih Özcan war mit Julian Brandt der erste Spieler, der am Dienstag-Vormittag das Trainingsgelände an der Hohenbuschei betrat. Die beiden sprachen rund zehn Minuten intensiv miteinander, ehe Özcan andere Vereinsmitarbeiter mit Umarmungen begrüßte.

Auch in der Folge bekam der Rückkehrer sein Grinsen kaum mehr aus dem Gesicht. Özcan ist heilfroh, dass das Missverständnis in Wolfsburg ein Ende gefunden hat und er wieder zurück in Dortmund ist. Ob er die Lösung für den drohenden Transfer-GAU beim BVB ist?