Überraschende Ankündigung von Kroos!

SPORT1 18.12.2024 • 10:21 Uhr Der frühere deutsche Nationalspieler Toni Kroos zieht sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Wie lange das der Fall sein wird, weiß der 34-Jährige auch schon.

Das Comeback in der deutschen Nationalmannschaft, die letzten Triumphe in La Liga und der Champions League, sein finaler Auftritt im Estadio Santiago Bernabéu, die Heim-EM im Sommer, das endgültige Karriereende und das neue Abenteuer mit der Icon League - Toni Kroos blickt auf ein turbulentes Jahr 2024 zurück.

Nun hat der 34-Jährige die Konsequenzen gezogen und in seinem Podcast Einfach mal Luppen angekündigt, sich nach Weihnachten vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. „Es war ein sehr, sehr volles, besonderes Jahr. Es war aber natürlich auch so, dass ich über einen sehr, sehr langen Zeitraum öffentlich besonders präsent bin“, begründete Kroos diesen Schritt.

Auch beim Podcast wird er eine Pause einlegen. Diesen überlässt er in den nächsten Wochen vorerst seinem Bruder und Co-Host Felix.

So lange soll Kroos‘ Auszeit dauern

„Wer mich in meiner Grundeinstellung kennt, der weiß, dass ich das eigentlich nie so gesucht habe. Egal, was man sagt: Es ist präsent und breit aufgenommen, was auch in Ordnung ist. Das ist halt so“, fügte Kroos mit Blick auf die verschiedensten Projekte hinzu und bezeichnete sich selbst medial als „dauerpräsent“.

Dies sei grundsätzlich ein gutes Zeichen, „aber da möchte ich einfach für mich mal eine Zeit raus“, meinte der Ex-Profi - der sogleich betonte, währenddessen nicht reisen zu wollen.

Dazu bekräftigte Kroos: „Ich möchte mich in den nächsten Monaten nicht unbedingt groß in Zeitungen sehen oder zitiert wissen. Das war jetzt einfach dauerhaft so. Deswegen habe ich auch Einladungen und Anfragen für die nächsten Monate abgesagt, weil es dann einfach irgendwann mal gut ist.“

So habe sich der Weltmeister von 2014 entschieden, für die ersten drei Monate des kommenden Jahres nichts zu machen. Danach soll die zweite Saison der Icon League beginnen.

Kroos in seinem neuen Leben angekommen

Im Leben nach der Profikarriere sei Kroos wegen all der Sachen „gut angekommen“. Viel Zeit, das Erlebte Revue passieren zu lassen, hatte er allerdings noch nicht.

„Zwischen März und Ende Juli, diese vier Monate, habe ich nie mit etwas Abstand zurückgeschaut oder lange darüber nachgedacht. Ich so ganz allein für mich zu Hause - das habe ich nicht gemacht. Ich weiß, was passiert ist. Es ist nicht so, dass ich in Gedanken in die besonderen Tage des Sommers abgeschweift wäre“, sagte er.

Dennoch verriet der ehemalige Real-Star, welcher Moment des Jahres 2024 ihm ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. „Wenn ich einen Tag rausnehme, nehme ich das Abschiedsspiel im Bernabéu. Sogar noch über dem, was eine Woche später im Champions-League-Finale war, was auch wieder Wahnsinn war“, erinnerte sich Kroos an sein letztes Spiel im legendären Fußballtempel.

„Wenn du da in das Rund geschaut hast, war das viel mehr wert als das Champions-League-Finale eine Woche später“, sagte Kroos.

„Was da an Liebe zurückgekommen ist, war wirklich mehr wert als jeder Titel – was da hinterlassen wurde, was für ein Gefühl bei den Menschen“, versuchte Kroos seine Emotionen zu beschreiben. „Mit welchem Gefühl man dieses Stadion verlassen hat. Man hat es geschafft, das so zu beenden, dass man wirklich durch das ganz große Tor geht und auch immer wieder durch dieses ganz große Tor zurückkommen kann, weil man für immer in den Herzen der Menschen bleibt.“