Darts-WM 2025: Wer wird Weltmeister? Das sagt Toni Kroos

Nico Kaufmann , Michael Stachelberger , Julius Schamburg 15.12.2024 • 23:59 Uhr Pünktlich zum Auftakt der Darts-WM im Alexandra Palace hat sich Toni Kroos im Gespräch mit SPORT1 zur Favoritenfrage um den WM-Titel geäußert. Außerdem verrät Kroos welches Darts-Match er gerne einmal kommentieren würde.

Dass Toni Kroos ein großer Darts-Fan ist, ist längst bekannt! Doch was die Favoritenfrage angeht, wollte sich die deutsche Fußball-Legende im SPORT1-Interview zunächst keinen Namen entlocken lassen.

„Ich muss fairerweise sagen, dass ich das Jahr nicht so verfolgt habe. Ich bin wie so ein verwöhnter Handball-Fan, der nur dann auftaucht, wenn eine Weltmeisterschaft stattfindet“, sagte der Präsident der Icon League am Finaltag der Kleinfeld-Liga im Münchner SAP Garden. Und so sei es beim Darts aktuell auch.

Darts-WM: „So offen wie nie“

„Ich war seit der letzten WM nicht mehr wirklich im Thema, also kann ich nicht mit Fachwissen glänzen“, gestand Kroos ehrlich. Diese Weltmeisterschaft „ist so offen wie nie“, resümierte der Weltmeister von 2014, „als Phrase gesagt“.

Kroos merkte an, dass in der Vergangenheit immer Raymond van Barneveld zu seinen Favoriten gezählt habe. Und obwohl Barney seine Karriere zwischenzeitlich beendet hatte, kehrte der Niederländer 2021 auf die Tour zurück. Barney hat in Runde eins als gesetzter Spieler ein Freilos und könnte bei einem Zweitrundenerfolg im Sechzehntelfinale auf den amtierenden Champion Luke Humphries treffen.

Kroos hatte Taylor früher als Favoriten

Der 14-malige Rekord-Weltmeister und sonst so häufig favorisierte Phil Taylor habe seine Karriere ja mittlerweile beendet, merkte Kroos an. Nachdem Taylor 2018 das WM-Finale gegen Rob Cross verloren hatte, verabschiedete er sich vom Ally Pally und wechselte in die Seniors Tour. Ein letzter Tanz bei den Senioren blieb dem Altmeister im Oktober verwehrt, nachdem er sich offensichtlich nicht rechtzeitig von einer Operation an seiner Hüfte erholt hatte.

Was die aktiven Spieler angeht, warf Kroos noch den Namen Peter Wright in den Raum. Aber, „ich glaube ‚Snakebite‘ hatte ein schlechtes Jahr“, erklärte der ehemalige Nationalspieler. Einen echten Favoriten wollte der 34-Jährige also nicht bestimmen.

Wer spielt besser Darts? Toni, oder Felix?

Und wer von den Gebrüdern Kroos der bessere Darts-Spieler ist? Da muss es doch einen Favoriten geben... „Lange nicht mehr getestet, ansonsten war Felix in der Vergangenheit tendenziell der häufigere Sieger“, verriet Kroos.