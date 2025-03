"Kein Geheimnis": Goretzka über mögliches DFB-Comeback

Leon Goretzka hat über eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gesprochen. Kurz vor den beiden Länderspielen gegen Italien gebe es allerdings keinen Kontakt mit Julian Nagelsmann.

Leon Goretzka hat über eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gesprochen. Kurz vor den beiden Länderspielen gegen Italien gebe es allerdings keinen Kontakt mit Julian Nagelsmann.

Leon Goretzka steht vor dem Länderspiel-Doppelpack gegen Italien nach eigenen Angaben nicht im Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann - hofft grundsätzlich aber auf ein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft. „Ich stehe nicht in Kontakt mit Julian“, sagte der Mittelfeldspieler von Bayern München im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League bei Bayer Leverkusen (Di, ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) .

Unter Nagelsmann war Goretzka zuletzt nicht berücksichtigt worden, er stand auch bei der Heim-EM im Sommer 2024 nicht im DFB-Kader. Sein bislang letztes von 57 Länderspielen absolvierte der 30-Jährige im November 2023 bei der 0:2-Niederlage in Österreich. Deutschland spielt am 20. und 23. März das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien, am kommenden Donnerstag gibt Nagelsmann bereits seinen Kader bekannt.