EM 2024: Das qualvolle Karriereende von Toni Kroos

Was ein bitteres Ende! Eigentlich war die Hoffnung wieder da, als Florian Wirtz die deutsche Mannschaft mit seinem Treffer in der 89. Minute in die Verlängerung rettete. Doch dort erzielte wiederum Spanien durch Mikel Merino in der 119. Minute das späte Siegtor. Am Ende steht mit der 1:2-Niederlage das Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM fest. Gleichzeitig ist es das qualvolle Karriereende von einem der besten deutschen Spieler aller Zeiten.