Nach Dopingsperre! Ex-Superstar darf wieder spielen - doch wo?

In den vergangenen Wochen hielt sich der Mittelfeldspieler bei Olympique Marseille fit, um möglichst schnell wieder in Topform zu kommen. Doch was jetzt noch fehlt, ist ein neuer Verein. Medienberichten zufolge soll Pogba bei der Suche hohe Ansprüche haben. Am liebsten würde er zu einem europäischen Spitzenklub wechseln oder zu einem Team, das zumindest im Sommer an der neu geschaffenen FIFA Klub-Weltmeisterschaft teilnimmt.