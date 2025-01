Pogba macht „schockierende Andeutung“

SPORT1 28.01.2025 • 14:29 Uhr In den letzten Monaten ist es ruhig geworden um Paul Pogba. Jetzt lässt er in seiner Instagram-Story aufhorchen. Gibt es ein Comeback bei Manchester United?

Als Riesentalent zu den Profis, ein Comeback, ein unrühmlicher Abgang - Paul Pogba polarisierte in seinen neun Jahren bei Manchester United. Bahnt sich in diesem Winter das zweite Comeback des Franzosen zu den Red Devils an?

{ "placeholderType": "MREC" }

Seit Mitte November ist Pogba vereinslos. Nach einer positiven Doping-Probe im Oktober 2023 wurde der Franzose wegen eines Dopingvorwurfes vier Jahre gesperrt. Diese Sperre wurde Anfang dieser Saison dann aber auf 18 Monate reduziert. Ab März könnte Pogba so wieder auf dem Platz stehen.

Wie The Athletic berichtet, hofft Pogba, noch in diesem Monat einen neuen Verein zu finden. Jetzt entfachte er selbst Spekulationen über eine mögliche Rückkehr ins Old Trafford.

Am Montag postete Pogba in seiner Instagram-Story erst ein Bild, das ihn und United-Profi Amad Diallo als Comic-Figuren im Trikot von Manchester United auf dem Platz zeigt, was die englische Zeitung Daily Mail als „schockierende Andeutung“ auf eine mögliche Rückkehr bezeichnete.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der nächsten Story folgte ein Bild von Pogba, auf dem er in einem Wolkenkratzer in Miami zu sehen war. Dazu schrieb Pogba: „Mal sehen, was kommt“. Damit heizte er die Spekulationen gewaltig an.

Pogba hält sich in Miami fit