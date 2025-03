Vertrag als Sportdirektor verlängern? Völler vertagt Entscheidung

DFB-Sportdirektor Rudi Völler wird die Entscheidung über seine Zukunft erst nach dem Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Italien verkünden. „Mein Herz hängt an Julian Nagelsmann und an der Truppe. Wichtig ist aber, dass wir am Sonntag gewinnen und dann das Final Four in Deutschland haben. Dann schauen wir mal weiter“, sagte Völler nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg im Hinspiel in Mailand in der ARD.