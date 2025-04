Schockierende Offenbarungen eines einstigen Weltstars

„Niemand bringt dir bei, was eine Depression ist“

Er sei nicht glücklich gewesen: „Und ein Fußballer, der nicht glücklich ist, kann keine guten Leistungen bringen.“ Der Fußball-Frust hatte üble Folgen: „Ich verfiel in eine Depression, ohne es überhaupt zu merken. Niemand bringt dir bei, was eine Depression ist. Bis ich eines Tages anfing, kahle Stellen auf meiner Kopfhaut zu bekommen.“

Vom eigenen Bruder erpresst: „Hat mich aufgefressen“

Pogba wollte den Fokus auf den Fußball legen. Es wollte ihm nicht gelingen. „Wofür steht der Fußball konkret? Zwei Stunden am Tag? Nur zwei Stunden am Tag, um Spaß zu haben. Jedes Mal, wenn das Spiel zu Ende war, habe ich versucht, in der Umkleidekabine zu bleiben, bei meinen Mannschaftskameraden zu sein. Aber am Ende muss man nach Hause gehen.“