Früherer Topstar hat offenbar große Pläne

Niklas Senger 16.06.2025 • 19:08 Uhr Gareth Bale plant in Zusammenarbeit mit einem US-amerikanischen Unternehmen wohl die Übernahme des englischen Drittligisten Plymouth Argyle.

Bahnt sich die nächste Sensation im englischen Fußball an? Nachdem Luka Modric vor kurzem Minderheitseigentümer beim Zweitligisten Swansea City wurde, will nun offenbar auch dessen ehemaliger Teamkollege Gareth Bale in einen englischen Klub investieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Informationen des englischen Telegraph zufolge plant der walisische Ex-Profi in Zusammenarbeit mit einer US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft, die vollständige Kontrolle über den Drittligisten Plymouth Argyle zu übernehmen. Die Gespräche mit einer Private-Equity-Firma befinden sich demnach noch in einem frühen Stadium.

Folgt mit Bale eine weitere Ikone auf Rooney?

Der Absteiger aus der zweiten englischen Liga hat nach Platz 23 in der vergangenen Saison und dem gescheiterten Engagement von England-Ikone Wayne Rooney als Cheftrainer eine schwierige Saison hinter sich gebracht. Zuletzt verlor der Klub auch noch widerwillig Trainer Miron Muslic an den FC Schalke 04, der es trotz verbesserter Leistungen nicht schaffte, die Mannschaft in der Liga zu halten.

Nachfolger und Ex-Manchester-United-Profi Tom Cleverley ist bereits der siebte Trainer seit 2018 an der Seitenlinie von Argyle.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mehrheitsaktionär Simon Hallett meldete sich kürzlich mit einem Statement an die Fans, in dem er vermeldete: „Wir befinden uns seit über einem Jahr in Gesprächen mit einem potenziellen neuen Investor für unseren Klub. Diese Gespräche führten im Februar zu einem Antrag auf Genehmigung dieser Investition bei der EFL.“

Modric, Brady und Schauspieler als Vorreiter

Allerdings habe sich der Prozess „zu lange hingezogen“, weshalb es nicht zu einem Abschluss der Verhandlungen kam. „Ich glaube daher nicht mehr, dass eine baldige Nachricht über den Einstieg des neuen Investors zu erwarten ist“, zeigte sich Hallett skeptisch und stellte ein erhöhtes Budget durch die bisherigen Anteilseigner in Aussicht. Womöglich bringen Bale und Co. die nötigen Voraussetzungen jedoch mit.