Weltmeister in Kings League? Piqué lockt Müller und Hummels

Werden Mats Hummels und Thomas Müller bald in der Kings League von Gerard Piqué zusehen sein? Der Ex-Barca-Star zeigt Interesse.

Mats Hummels hat seine Karriere beendet und auch Thomas Müller wird bekanntlich den FC Bayern verlassen. Wie geht es für die beiden Stars nun weiter? Gerard Piqué hat bei Absolute Fußball erwähnt, dass er durchaus interessiert daran ist, beide in die Kings League zu holen.

Kings League bereits in Deutschland angekommen

Rund einen Monat lang hat die Kings League in Köln stattgefunden. Bastian Schweinsteiger war als Präsident zuständig. „Wir hatten nicht viel Vorbereitungszeit und wollten daher erst einmal mit einem sehr kurzen Format anfangen, um die Dynamik des Landes zu verstehen“, sagte Piqué zur deutschen Ausgabe.

Auch in Zukunft soll die Kings League weiterhin Bestand haben. „Die Idee war, erst einmal in Deutschland eine Präsenz zu haben. Nun öffnen wir für weitere Streamer die Tür, Teil der Kings League zu sein. Das ist, was wir für die nächste Saison anstreben“, erklärte der 38-Jährige.