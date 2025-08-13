BVB-Abschied: Hummels erzürnt seine Ex-Frau Cathy

SPORT1 13.08.2025 • 14:28 Uhr Cathy Hummels macht ihrem Ex-Mann Mats öffentliche Vorwürfe. Im Zentrum steht dabei der gemeinsame Sohn.

Mats Hummels hat im Rahmen des Testspiels gegen Juventus Turin einen gebührenden Abschied von Borussia Dortmund gefeiert. Der Innenverteidiger stand ein Jahr nach seinem BVB-Aus nochmal im Trikot der Schwarzgelben auf dem Platz und wurde von den Fans gefeiert.

Nicht mit dabei waren Ex-Frau Cathy Hummels und der gemeinsame Sohn Ludwig (7). Was der ehemaligen Partnerin nicht gefiel.

„Ich bin eine Löwenmama und wenn meinem Sohn Unrecht getan wird oder er unfair behandelt wird, dann kämpfe ich für ihn. Er ist mein Ein und Alles“, erklärte Cathy Hummels in einer Instagram-Story.

Mats Hummels hat sich bei seinem Sohn entschuldigt

Allerdings machte sie auch deutlich, dass die Sache für sie nun erledigt ist. „Mats hat sich bei ihm entschuldigt und somit bin auch ich besänftigt. Die Angelegenheit war unglücklich, aber sie ist nun geklärt“, so die Hummels-Ex.

Nach dem Abschiedsspiel des langjährigen Weltklasse-Innenverteidigers hatte Cathy Hummels öffentlich klargestellt, warum sie und Ludwig nicht mit dabei waren.

„Wir verpassen nicht mit Absicht das Abschlussspiel von Mats Hummels. Ich habe meinem Sohn extra eine Zeitung hingelegt, damit er alles nachlesen kann. Der Grund, warum wir nicht dabei sind, ist schlichtweg: Wir waren nicht eingeladen oder wussten davon“, schrieb sie auf Instagram.