Der Knoten ist endlich geplatzt! Moukoko trifft schon wieder

Youssoufa Moukoko kommt beim FC Kopenhagen immer besser in Fahrt!
Moukoko trifft schon wieder
Im Rahmen des 5:1-Erfolges seines neuen Vereins bei Randers FC erzielte Moukoko das zwischenzeitliche 2:0 (21.) und traf damit auch im zweiten Pflichtspiel in Serie.
Moukoko schießt Kopenhagen an die Spitze
Nach Zuspiel von Jordan Larsson tanzte sich der ehemalige BVB-Stürmer durch den gegnerischen Sechzehner und verwandelte lässig ins linke Eck.
Damit half Moukoko, die Tabellenführung abzusichern. Nach sieben Spieltagen führt Kopenhagen die dänische Liga mit 16 Punkten an, zwei Punkte vor Aarhus GF.
Dänische Presse schwärmt von Moukoko
Bereits im Playoff-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation hatte Moukoko unter der Woche entscheidend vom Elfmeterpunkt getroffen und dem dänischen Erstligisten den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse gesichert.
„Dieser Schuss hat dem FC Kopenhagen gerade eine Viertelmilliarde Kronen eingebracht“, schrieb die dänische Zeitung tipsbladet über Moukokos Strafstoß gegen den FC Basel.
Am Sonntag folgte dann der nächste Treffer von Moukoko, der aktuell nur so vor Selbstvertrauen strotzt und nach seinem Tor mit einer Jubelgeste vor den mitgereisten Fans posierte.
Erst am 17. August hatte der Ex-Dortmunder seinen ersten Treffer seit über neun Monaten erzielt und dem FC Kopenhagen zum 3:1-Sieg beim FC Nordsjaelland verholfen.
Beim BVB aussortiert
Seit dem 15. November des Vorjahres hatte Moukoko auf ein Erfolgserlebnis gewartet: Im Trikot der deutschen U21 war der frühere Dortmunder mit einem Tor am 3:0-Erfolg gegen Dänemark beteiligt.
Auf Klubebene hatte der Angreifer zuvor zuletzt im September für den französischen Erstligisten OGC Nizza, an den er in der Vorsaison ausgeliehen war, getroffen.
Moukoko war im Sommer für rund fünf Millionen Euro von Dortmund nach Kopenhagen gewechselt. Bei den Schwarz-Gelben hatte das einstige Wunderkind keine Perspektive mehr. Nun scheint der Knoten geplatzt zu sein.