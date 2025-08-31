Der Knoten ist endlich geplatzt! Moukoko trifft schon wieder

Julius Schamburg 31.08.2025 • 21:36 Uhr Youssoufa Moukoko findet allmählich zurück zu alter Stärke. Der ehemalige BVB-Stürmer trifft schon wieder und sorgt in Dänemark für Furore.

Youssoufa Moukoko kommt beim FC Kopenhagen immer besser in Fahrt!

Im Rahmen des 5:1-Erfolges seines neuen Vereins bei Randers FC erzielte Moukoko das zwischenzeitliche 2:0 (21.) und traf damit auch im zweiten Pflichtspiel in Serie.

Moukoko schießt Kopenhagen an die Spitze

Nach Zuspiel von Jordan Larsson tanzte sich der ehemalige BVB-Stürmer durch den gegnerischen Sechzehner und verwandelte lässig ins linke Eck.

Damit half Moukoko, die Tabellenführung abzusichern. Nach sieben Spieltagen führt Kopenhagen die dänische Liga mit 16 Punkten an, zwei Punkte vor Aarhus GF.

Dänische Presse schwärmt von Moukoko

„Dieser Schuss hat dem FC Kopenhagen gerade eine Viertelmilliarde Kronen eingebracht“, schrieb die dänische Zeitung tipsbladet über Moukokos Strafstoß gegen den FC Basel.

Am Sonntag folgte dann der nächste Treffer von Moukoko, der aktuell nur so vor Selbstvertrauen strotzt und nach seinem Tor mit einer Jubelgeste vor den mitgereisten Fans posierte.

Beim BVB aussortiert

Seit dem 15. November des Vorjahres hatte Moukoko auf ein Erfolgserlebnis gewartet: Im Trikot der deutschen U21 war der frühere Dortmunder mit einem Tor am 3:0-Erfolg gegen Dänemark beteiligt.

Auf Klubebene hatte der Angreifer zuvor zuletzt im September für den französischen Erstligisten OGC Nizza, an den er in der Vorsaison ausgeliehen war, getroffen.