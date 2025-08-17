Ex-Nationalspieler verblüfft mit unfassbarem Wissen

Dominik Hager 17.08.2025 • 09:57 Uhr Seit 17 Jahren beweist Lewis Holtby sein fußballerisches Können auf Profi-Ebene. Offenbar ist der 34-Jährige aber auch ein wandelndes Lexikon. In einem Wappen-Quiz beweist der Mittelfeldspieler unfassbares Wissen.

Lewis Holtby hat sich bei seinem neuen Arbeitgeber gleich mal von seiner besten Seite präsentiert. Zwar hat der 34-Jährige noch keine Partie für seinen neuen Klub, NAC Breda, bestritten, dafür aber mit seinem Fußballwissen mächtig brilliert.

In einer kleinen Quizrunde mit ESPN NL wurden dem Mittelfeldspieler aneinandergereihte Wappen verschiedener Klubs serviert, woraufhin er beantworten musste, welcher Spieler bei diesen Klubs aktiv war oder gegebenenfalls noch ist.

Holtby von Beginn an unterfordert

In Runde eins ging es darum, festzustellen, welcher Spieler zweimal für Borussia Dortmund sowie den FC Bayern, PSV Eindhoven und Eintracht Frankfurt aufgelaufen ist. Wie aus der Kanone geschossen gab der offensichtlich anfangs unterforderte Holtby mit „Mario Götze“ die richtige Antwort.

Zwar kann man dies noch als Standardwissen voraussetzen, jedoch nahm die Schwierigkeit beinahe mit jeder Runde zu.

In Runde zwei galt es einen Spieler zu finden, der für Ajax Amsterdam, Hamburger SV (2x), Real Madrid, Tottenham Hotspur, Betis Sevilla, FC Midtjylland und Estbjerg aktiv war. Auch hier kam Holtby sofort auf Rafael van der Vaart.

Dürften auch darauf noch viele gekommen sein, wurde es in Runde drei schon knifflig. Hier wurden Holtby insgesamt zwölf Logos serviert, unter anderem mit den Wappen des FC Barcelona, Dinamo Zagreb, HSV und AC Mailand. Mit Wandervogel Alen Halilovic wusste Holtby erneut die richtige Antwort.

Holtby liegt zehnmal richtig: „Ich weiß im Fußball Bescheid“

Das Fußball-Mastermind spazierte förmlich durch das Fußball-Quiz und erkannte neben John Heitinga auch Ibrahim Afellay, Kostas Mitroglou, Christian Eriksen, Lars Unnerstall, Martin Pieckenhagen und Jeffrey Leiwakabessy hinter den aufgeführten Wappen. Holtby benötigte in Summe lediglich 30 Sekunden für die korrekten Antwort der zehn Fragen, nur bei den letzten beiden Namen musste er kurz überlegen.

„Das ist wirklich beeindruckend“, zeigte sich auch der Fragensteller verdutzt. „Ich habe es dir gesagt. Ich weiß im Fußball Bescheid“, antwortete Holtby grinsend. „Nur für eure Information. Ich wusste die Antworten vorher nicht“, schwor der 34-Jährige, um möglichen Gerüchten der Schummelei vorzubeugen.

Holtby soll bis 2027 in der Eredivisie kicken

Sollte Holtby auf dem Platz auch nur ansatzweise so überzeugen können wie als laufendes Fußball-Lexikon, kann sich NAC Breda auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit einstellen. Doch selbst wenn es fußballerisch nicht klappen sollte, dürfte Holtbys zukünftiger Karriere als Quizmaster nichts im Wege stehen.