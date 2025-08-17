Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
HOCKEY-EM
HANDBALL
TENNIS
BASKETBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
2. BUNDESLIGA
3. LIGA
MEHR
Mehr
Fußball>

Sechs Tage nach Unterschrift! Holtby feiert Traumeinstand

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Holtby feiert Traumeinstand

Lewis Holtby trumpft bei seinem Pflichtspieldebüt groß auf. Der ehemalige Nationalspieler führt seinen neuen Verein NAC Breda zum ersten Saisonsieg.
Lewis Holtby galt 2018 als Gesicht des HSV-Abstiegs, doch der Mittelfeldspieler lehnt diese Darstellung entschieden ab.
Julius Schamburg
Lewis Holtby trumpft bei seinem Pflichtspieldebüt groß auf. Der ehemalige Nationalspieler führt seinen neuen Verein NAC Breda zum ersten Saisonsieg.

Was für eine Show von Lewis Holtby im ersten Spiel für seinen neuen Verein NAC Breda!

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim 2:1-Sieg gegen Fortuna Sittard in der Eredivisie war Holtby der Mann des Abends. In der 23. Minute sorgte er mit seinem Premierentreffer für die 1:0-Führung, in der zweiten Halbzeit legte er mustergültig für Juho Talvitie auf (57.).

Holtby von den Fans abgefeiert

In der 70. Minute wurde Holtby unter tosendem Applaus ausgewechselt und durch Clint Leemans ersetzt. Die niederländische Zeitung De Telegraaf schreibt, Debütant Holtby habe „Breda auf den Kopf gestellt“.

Philip Brittijn verkürzte für die Gäste noch auf 1:2 (76.), konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei hatte Holtby erst vor sechs Tagen bei NAC Breda unterschrieben. Der dreimalige Fußball-Nationalspieler kam ablösefrei von Holstein Kiel und wurde mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Holtby führt Breda zum ersten Saisonsieg

Dank Holtby feierte Breda also den ersten Saisonsieg. Der Ligaauftakt ging mit 0:2 gegen Feyenoord Rotterdam verloren.

Für den 34-Jährigen ist es bereits der zehnte Klub seiner Profikarriere. Der Routinier absolvierte in seiner Karriere 225 Bundesliga-Spiele sowie 137 Partien in der 2. Bundesliga, 38 in der Premier League und 21 in der Europa League.

Stationen waren neben Kiel unter anderem der Hamburger SV, Schalke 04, Tottenham Hotspur und der FSV Mainz 05.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite