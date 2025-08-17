Sechs Tage nach Unterschrift! Holtby feiert Traumeinstand

Was für eine Show von Lewis Holtby im ersten Spiel für seinen neuen Verein NAC Breda!
Holtby feiert Traumeinstand
Beim 2:1-Sieg gegen Fortuna Sittard in der Eredivisie war Holtby der Mann des Abends. In der 23. Minute sorgte er mit seinem Premierentreffer für die 1:0-Führung, in der zweiten Halbzeit legte er mustergültig für Juho Talvitie auf (57.).
Holtby von den Fans abgefeiert
In der 70. Minute wurde Holtby unter tosendem Applaus ausgewechselt und durch Clint Leemans ersetzt. Die niederländische Zeitung De Telegraaf schreibt, Debütant Holtby habe „Breda auf den Kopf gestellt“.
Philip Brittijn verkürzte für die Gäste noch auf 1:2 (76.), konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.
Dabei hatte Holtby erst vor sechs Tagen bei NAC Breda unterschrieben. Der dreimalige Fußball-Nationalspieler kam ablösefrei von Holstein Kiel und wurde mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet.
Holtby führt Breda zum ersten Saisonsieg
Dank Holtby feierte Breda also den ersten Saisonsieg. Der Ligaauftakt ging mit 0:2 gegen Feyenoord Rotterdam verloren.
Für den 34-Jährigen ist es bereits der zehnte Klub seiner Profikarriere. Der Routinier absolvierte in seiner Karriere 225 Bundesliga-Spiele sowie 137 Partien in der 2. Bundesliga, 38 in der Premier League und 21 in der Europa League.
Stationen waren neben Kiel unter anderem der Hamburger SV, Schalke 04, Tottenham Hotspur und der FSV Mainz 05.