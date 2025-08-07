Bittere Palhinha-Rückkehr nach München

Julius Schamburg 07.08.2025 • 19:59 Uhr Joao Palhinha trifft im ersten Spiel für Tottenham Hotspur auf den FC Bayern München. Der Portugiese rückt dabei direkt in den Mittelpunkt.

Ausgerechnet Joao Palhinha hat bei seinem Debüt für Tottenham Hotspur beim Wiedersehen mit dem FC Bayern (Jetzt im Liveticker) einen Elfmeter verschuldet.

Die Leihgabe des FC Bayern, die drei Tage nach ihrem Wechsel auf die Insel überraschenderweise in der Startelf stand, brachte in der 14. Minute im eigenen Sechzehner Josip Stanisic zu Fall. Schiedsrichter Robert Hartmann zögerte nicht lange und entschied auf Elfmeter.

„Ungeschickte“ Aktion von Palhinha

„Palhinha bringt sich in Schwierigkeiten, nachdem er Josip Stanisic ungeschickt zu Fall gebracht hat“, schrieb The Athletic.

Harry Kane trat zum Elfmeter an, scheiterte allerdings kläglich. Der Engländer rutschte aus und schoss den Ball weit über das Tor.

Zur Halbzeit wurde der Portugiese ausgewechselt, für ihn kam Lucas Bergvall in die Partie.

„Nicht gerade die Rückkehr nach Deutschland, die sich Palhinha erhofft hatte“, urteilte The Athletic über seinen ersten Auftritt im Trikot der Spurs. „Er wirkte außer Form.“

FC Bayern leiht Palhinha an Tottenham aus

Palhinha war erst im vergangenen Sommer für 51 Millionen Euro aus England vom FC Fulham nach München gewechselt. In seiner ersten Saison beim deutschen Rekordmeister fasste er unter Trainer Vincent Kompany allerdings kaum Fuß.