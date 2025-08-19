Vertrag von Jérôme Boateng aufgelöst!

Christopher Mallmann 19.08.2025 • 11:04 Uhr Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng verlässt den Linzer Athletik-Sport-Klub mit sofortiger Wirkung. Der 36-Jährige kündigt einen neuen Karriereschritt an.

Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng verlässt den Linzer Athletik-Sport-Klub mit sofortiger Wirkung. Wie der österreichische Erstligist am Dienstagvormittag bekannt gab, haben sich beide Seiten einvernehmlich auf eine Auflösung des bis 2026 datierten Vertrages geeinigt.

„Ich danke dem LASK für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit hier in Linz. Es war eine bereichernde Erfahrung, noch einmal in einem neuen Umfeld zu arbeiten. Nun ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen“, wurde Boateng in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Sportdirektor Dino Buric erklärte: Jérôme hat sich während seiner gesamten Zeit beim LASK stets professionell verhalten und alles versucht, um der Mannschaft mit seiner Erfahrung zu helfen. Insbesondere für unsere jungen Spieler hat er eine wichtige Rolle eingenommen, indem er sie top unterstützt und gepusht hat."

Der frühere DFB-Star und Weltmeister hatte sich dem LASK im Sommer 2024 ablösefrei angeschlossen. In der vergangenen Saison absolvierte er 14 Pflichtspiele für die Österreicher, fehlte den Großteil der Zeit aber wegen Adduktorenbeschwerden und einer Leistenoperation.

Boatengs Erfolge beim FC Bayern

Zwischen 2011 und 2021 war Boateng für den FC Bayern aufgelaufen, wurde neunmal Deutscher Meister und fünfmal Pokalsieger. 2013 und 2020 gewann er mit dem Rekordmeister jeweils die Champions League.

Nach Stationen bei Olympique Lyon und US Salernitana verschlug es ihn schließlich nach Österreich zum LASK.

Boateng lässt Zukunft offen

„Welche neuen Herausforderungen - sportlich wie persönlich - künftig auf mich warten, werde ich demnächst bekannt geben“, erklärte der Verteidiger, der neben seiner aktiven Karriere bereits die B-Lizenz als Trainer erworben hat.