FC Bayern: "Hätte nur Tuchel entschieden, ..." - Boateng spricht Klartext über geplatztes Comeback

Erst vor wenigen Tagen machte Jérôme Boateng seinen Wechsel zu US Salernitana offiziell, nun hat sich der Weltmeister von 2014 zu seiner neuen Aufgabe geäußert. Auch zu dem Beinahe-Comeback beim FC Bayern München im vergangenen Herbst nahm der Innenverteidiger Stellung – und äußerte eine interessante These.

„Hätte nur Thomas Tuchel entschieden, würde ich heute das Bayern-Trikot tragen“, sagte Boateng im Interview mit der Bild am Sonntag . Er betonte: „Tuchel war die treibende Kraft hinter meinem Engagement in München und der Möglichkeit, mich dort fit zu halten. Ich kann mich nur bei ihm bedanken.“

Boateng: „Für mich gilt komplett die Unschuldsvermutung“

Karriereende? „Denke noch nicht ans Aufhören“

Nach mehrmonatiger Vereinssuche heuerte Boateng nun beim italienischen Erstliga-Schlusslicht US Salernitana an. „Ich bin froh, nach einem halben Jahr wieder spielen zu dürfen: Das Training mit meinen Kollegen zu haben, den Teamgeist in der Kabine. Das habe ich sehr vermisst“, sagte der zweimalige Triple-Sieger, der zuletzt bis zum vergangenen Sommer bei Olympique Lyon unter Vertrag gestanden hatte: „Das Gefühl hier ist sehr gut, ich bin auch nicht ewig weit weg von München. Nun muss ich nur wieder in den Rhythmus kommen.“ Bei Salernitana trifft er auf seinen Kumpel und ehemaligen Bayern-Kollegen Franck Ribéry, der nach seinem Karriereende dort als Techniktrainer arbeitet.