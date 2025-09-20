Boateng: „Manuel Neuer stand immer zu mir“

Annabella Aulinger 20.09.2025 • 16:57 Uhr Jérôme Boateng spricht über sein kompliziertes Verhältnis zu seinem Halbbruder Kevin-Prince und erklärt, welche Bayern-Stars ihn durchwegs unterstützten.

Nach fast 20 Jahren hat Jérôme Boateng seine aktive Profi-Karriere beendet. Rückblickend auf seine Zeit im Fußball offenbarte er nun, wie sich sein Verhältnis zu anderen Fußballern gehalten hat und wie die komplizierte Beziehung zu seinem Halbbruder Kevin-Prince inzwischen aussieht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„In meiner besten Zeit, als Angela Merkel mich ins Kanzleramt einlud, hatte ich viele Schulterklopfer und sogenannte Freunde, auch aus der Musik- und Unterhaltungsindustrie. Viele wollten mitschwimmen – und sind heute nicht mehr da“, sagte Boateng im Interview bei welt.

Doch vor allem als der Ex-Innenverteidiger eine schwierige Zeit durchging, wendeten sich viele seiner damaligen „Freunde“ von ihm ab - darunter auch sein Halbbruder Kevin-Prince.

Boateng: Kevin-Prince distanzierte sich „aus Neid“

„Wir haben uns vor einiger Zeit zum Gespräch getroffen. Er hat sich bei mir für die besagten Aussagen entschuldigt. Und mir offenbart, dass er diese aus jahrelangem Neid auf mich heraus getroffen hat“, gab Boateng preis.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Kevin sagte mir, dass er viele Probleme wie Depressionen hatte und kein guter Bruder war. Diese Entschuldigung habe ich angenommen. Kevin hat Größe gezeigt. Aktuell haben wir keinen Kontakt.“

Rüdiger? „Er ist für mich wie ein Bruder“

Doch einige bekannte Namen waren trotz der Gewaltvorwürfe immer auf Boatengs Seite geblieben.

„Manuel Neuer stand immer zu mir, hat immer den Kontakt gehalten. David Alaba und Franck Ribéry waren auch immer da. Noch mal enger bin ich mit Antonio Rüdiger. Er ist für mich wie ein Bruder“, betonte Boateng.

{ "placeholderType": "MREC" }