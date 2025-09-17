Der unermüdliche Bayern-Schreck

Curdt Blumenthal 17.09.2025 • 14:01 Uhr Einst trug Juan Mata entscheidend zum schmerzhaften Bayern-Trauma beim „Finale Dahoam“ bei. 13 Jahre nach dem Champions-League-Titel spielt der Spanier weiter Profifußball.

Juan Mata hat immer noch nicht genug. Der Weltmeister von 2010 hat im Alter von 38 Jahren einen neuen Profivertrag unterschrieben.

Der Spanier wird in der kommenden Saison für den australischen Erstligisten Melbourne Victory auf dem Platz stehen.

Bereits in der vergangenen Saison spielte er in der A-League und lief dort für den Rivalen Western Sydney Wanderers auf.

Juan Mata: Karriereende ohne Kompass

Mata, der 2013 mal einen Marktwert von 45 Millionen Euro aufwies, verließ 2022 nach acht Jahren Manchester United.

Von dort an wechselte der erfahrene Fußballer oft den Verein und verschob dabei seinen Lebensmittelpunkt stets in Richtung Osten.

Denn schon nach einem Jahr bei Galatasaray Istanbul wechselte Mata zu Vissel Kobe, wo er in Japan nach einer Rückrunde trotz Titelgewinns in die Vereinslosigkeit abrutschte.

Nach einem halben Jahr Ungewissheit folgte das Abenteuer in Australien, das nun eine Fortsetzung findet.

International erfolgreich, Pech in der Liga

Mata blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. 2010 sicherte sich der Mittelfeldmann mit Spanien der Weltmeistertitel. Zwei Jahre später gewann er mit „La Roja“ den EM-Titel.

Und auch auf Vereinsebene sammelte der 38-Jährige Titel: Ein Jahr nach dem Triumph in der Königsklasse gewann Mata mit Chelsea die Europa League. Gleiches gelang ihm 2017 mit Manchester United.

In der Liga war der Spanier allerdings oft zur falschen Zeit am falschen Ort. Seinen ersten Meistertitel holte er erst 2023 mit Galatasaray Istanbul.

Vorbereiter beim Bayern-Schock

Auch Fans des FC Bayern München dürfte Mata in Erinnerung geblieben sein – allerdings negativ.

Am 19. Mai 2012 war es die Ecke von Mata, die Didier Drogba beim „Finale Dahoam“ für seinen 1:1-Kopfballtreffer nutzte.

Ohne diesen Assist wäre der FC Chelsea nicht in die Verlängerung und in das Elfmeterschießen gekommen, das der Rekordmeister verlor.

Dem ein oder anderen Bayern-Fan könnte dieser Schock rund um den Champions-League-Auftakt gegen Chelsea (Mittwoch, ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) wieder in Erinnerung gerufen werden.

„Habe die Energie im Verein gespürt“

13 Jahre nach seiner folgenreichen Flanke will Mata nun mit Melbourne Victory wieder voll angreifen. „Ich habe die Energie im Verein gespürt. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie mich hier haben wollen“, sagte der 38-Jährige bei seiner Vorstellung.