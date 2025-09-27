Kruse über Kovac: "Was soll ich mich mit ihm auf einen Kaffee treffen?"

SPORT1 27.09.2025 • 09:48 Uhr Ex-Profi Max Kruse macht ein überraschendes Geständnis. Im Zoff mit Niko Kovac legt er nach.

Max Kruse ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In der neuesten Ausgabe seines Podcasts Flatterball, den er gemeinsam mit Ex-Profi Martin Harnik betreibt, überrascht er allerdings mit einem privaten Geständnis.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kruse, der in seiner aktiven Karriere häufiger mit Übergewicht zu kämpfen hatte, half sich mit einer Fettwegspritze. Langfristig hatte das aber negative Effekte.

„Ich habe die Spritze vor sechs Wochen abgesetzt und schon wieder sieben Kilo drauf“, erklärte Kruse den sogenannten „Jo-Jo-Effekt“.

„Ich habe mich entschieden, jetzt wieder mit der Spritze anzufangen. Das Absetzen war nicht so gut“, führte Kruse aus, der laut eigener Aussage wieder bei 94 Kilogramm Körpergewicht sei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zudem äußerte sich der 14-malige Nationalspieler zum anhaltenden Zoff mit BVB-Trainer Niko Kovac. Kruse stichelte mehrmals gegen den Kroaten, der ihn in seiner zweiten Zeit beim VfL Wolfsburg (2022) trainierte und anschließend aussortierte.

Eine Aussprache im Podcast lehnte Kovac ab, dieser wolle sich lieber unter vier Augen mit ihm aussprechen.

„War klar, dass er der Konfrontation aus dem Weg geht“

Doch für Kruse ist das keine Option: „Es war ja klar, dass er der Konfrontation in der Öffentlichkeit aus dem Weg geht. Was soll ich mich mit ihm auf einen Kaffee treffen?“

Andere Pläne für die Zukunft hat Kruse dafür schon: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Dilara plane er eine TV-Doku. Dafür haben die beiden schon Material gedreht, das nun an TV-Sender verschickt werden soll.

{ "placeholderType": "MREC" }