Minus 12 Punkte! Albtraum-Rückkehr für Traditionsklub

SPORT1 13.09.2025 • 12:54 Uhr Vitesse Arnheim kehrt in den Profisport zurück, kriegt aber sofort richtig auf die Mütze. Auch sechs eiligst verpflichtete Spieler helfen nicht.

Die Achterbahnfahrt von Vitesse Arnheim geht ungebremst weiter. Der niederländische Traditionsklub kehrte vier Spieltage nach Ligabeginn in die 2. Liga zurück, fing sich aber sofort eine empfindliche Niederlage ein.

Arnheim unterlag Jong AZ, der zweiten Mannschaft von AZ Alkmaar, mit 0:4 (0:1). Nur einen Tag vor der Begegnung hatte der Chaos-Klub sechs neue Spieler verpflichtet - geholfen hat es nicht.

Arnheim baut Kader wieder neu auf

Der neue deutsche Torhüter Maximilian Brüll, der zuletzt für Borussia Mönchengladbach II gespielt hatte, konnte in der ersten Hälfte noch ein paar Paraden zeigen, in der zweiten Hälfte ging es dahin. Trainiert wird das Team übrigens von Rüdiger Rehm. Der Deutsche war zuletzt bei Waldhof Mannheim engagiert.

Arnheim hatte die ersten vier Spiele der Saison verpasst, weil es nach schwerwiegenden Verstößen gegen die Lizenz-Bestimmungen zu einem Punktabzug verurteilt worden war und später sogar die Lizenz verloren hatte.

Vor Gericht klagte sich der Klub aber zumindest für den Moment zurück in die Keuken Kampioen Divisie. Zunächst hatte er nur neun Spieler zur Verfügung, eilig wurde ein neuer Kader zusammengebastelt.