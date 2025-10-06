Newsticker
Fußball>

Nächster Ausfall: Nagelsmann nominiert Torwart nach

Nagelsmann nominiert Torwart nach

Torwart Noah Atubolu wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominiert. Oliver Baumann klagt über Übelkeit.
Wird Freiburgs Noah Atubolu bald von Julian Nagelsmann nominiert? DFB-Boss Andreas Rettig kann sich einen kleinen Scherz nicht verkneifen.
SID
Torwart Noah Atubolu wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominiert. Oliver Baumann klagt über Übelkeit.

Torwart Noah Atubolu vom SC Freiburg steht erstmals im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 23-Jährige wurde am Montag von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland nachnominiert, da Oliver Baumann über Übelkeit klagt.

Der Keeper von der TSG Hoffenheim wird aber vorerst nicht abreisen, es ist offen, ob er am Dienstag mit der Mannschaft trainieren kann. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Stürmer Nick Woltemade wegen eines grippalen Infekts nicht zum Treffpunkt der Nationalmannschaft reist.

Atubolu empfahl sich über Monate mit starken Leistungen in Freiburg und wurde im Sommer mit der U21 Vize-Europameister. Ex-Bundestrainer Joachim Löw hatte sich zuletzt öffentlich für eine Berufung des gebürtigen Freiburgers starkgemacht.

Mit Rekorden: Atubolu spielt sich in den Fokus

In der Vorsaison stellte Atubolu mit 609 Minuten ohne Gegentor eine Vereinsbestmarke auf, seine fünf gehaltenen Elfmeter in Serie sind ein Rekord für die Bundesliga.

Am Freitag (20.45 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in der Quali für die Endrunde 2026 in Sinsheim auf Luxemburg, drei Tage später steht Spiel vier in der Gruppe A in Belfast an (20.45 Uhr). Zwei Siege sind nach dem Fehlstart in der Slowakei (0:2) trotz des folgenden 3:1 gegen Nordirland Pflicht.

