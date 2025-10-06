Nächster Ausfall: Nagelsmann nominiert Torwart nach

SID 06.10.2025 • 18:09 Uhr Torwart Noah Atubolu wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominiert. Oliver Baumann klagt über Übelkeit.

Torwart Noah Atubolu vom SC Freiburg steht erstmals im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 23-Jährige wurde am Montag von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland nachnominiert, da Oliver Baumann über Übelkeit klagt.

Der Keeper von der TSG Hoffenheim wird aber vorerst nicht abreisen, es ist offen, ob er am Dienstag mit der Mannschaft trainieren kann. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Stürmer Nick Woltemade wegen eines grippalen Infekts nicht zum Treffpunkt der Nationalmannschaft reist.

Atubolu empfahl sich über Monate mit starken Leistungen in Freiburg und wurde im Sommer mit der U21 Vize-Europameister. Ex-Bundestrainer Joachim Löw hatte sich zuletzt öffentlich für eine Berufung des gebürtigen Freiburgers starkgemacht.

Mit Rekorden: Atubolu spielt sich in den Fokus

In der Vorsaison stellte Atubolu mit 609 Minuten ohne Gegentor eine Vereinsbestmarke auf, seine fünf gehaltenen Elfmeter in Serie sind ein Rekord für die Bundesliga.

